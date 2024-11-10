Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin attığı gole tepki!

Galatasaray İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe'nin golü hakkında açıklama yaptı. Hatipoğlu, "Bir VAR incelemesiyle gol verildi. VAR'ın çağırdığı pozisyonda bariz bir elle oynamaya rağmen, VAR'ın çağırmasına rağmen gol geçerli sayıldı. Gerçekten sabrımız tükeniyor." dedi.

Samsunspor maçı sonrası açıklama yapan İbrahim Hatipoğlu şu sözleri dile getirdi:

"Burada yapı yok, burada çok büyük bir ayıp var! Hakemler Galatasaray'a karşı çok kolay penaltı veriyor. Algılar, onlara cesaret verdi! 11 gol yemişiz, bunun 6 tanesi penaltıdan. Tamamı da gri pozisyonlar. Az önce Fenerbahçe maçında bariz elle oynamaya rağmen gol verildi. Gerçekten sabrımız tükeniyor.

"Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz ama yediğimiz 11 golün 6'sı penaltı! Bu böyle gitmemeli, bu ayıp bir şekilde ortadan kaldırılmalı! MHK bu arada verilen kararları gözden geçirmeli! Çünkü gidişat hayra alamet değil!"

"Kimsenin lehine ya da aleyhine böyle hatalar olmasın! Hakem kararlarında adalet istiyoruz. VAR müdahaleleri çok ciddi maçları etkiliyor. Bunları görmüyorlar mı? Biz bu konuların takipçisi olacağız! Artık bardağı taşıran son damlaları bu iki penaltıda gördük! Omuz omuza mücadele penaltı veriliyor, hakemin gözü önündeki pozisyona VAR çağırıyor."

"Yabancı ya da yerli hakem değil, iyi hakem çözüm! Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için öncelikle hakemler iyi gitmeli. 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar ve hakemleri etki altına almayı başardılar."

"Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapmayacağım! O gün açıklama yaptım, konu kapandı. Victor Osimhen'in yine güzel bir maçını izledik. Bütün dünyada ilgili ile izleniyor. Galatasaray olarak böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz."