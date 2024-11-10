Haber hattı

Dost düellosunda kazanan Alex de Souza
F
.Bahçe'de 11 yıl birlikte ter döken Antalyaspor'un başındaki Alex de Souza ile Bodrum FK'nın yeni hocası Volkan Demirel'in düellosu nefesleri kesti. 13'te Fredy'nin
golüyle öne geçen Bodrum'a, cevabı Antalya 24'te Soner
ile verdi. 35'te Gaich
ile üstünlüğü bulan Akdeniz takımında 45+2'de de Larsson
sahne çıkıp farkı açtı. İkinci yarıda daha etkili olan Bodrum'un kazandığı penaltıyı 59'da Puscas ağlara yolladı: 2-3.
Kalan sürede iki takım da golle buluşamadı ve Antalyaspor, son 7 müsabakada 2. galibiyetini aldı. Bodrum'un hasreti 5 maça çıktı.
Eyüpspor Ahmed ile hedefi vurdu!
A
rda Turan'ın çalıştırdığı İkas Eyüpspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı ligin dibindeki Adana Demirspor'u tek golle geçerek yükselişini sürdürdü. Özellikle ilk yarıda çok etkili oynayan İstanbul temsilcisi 9. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle galibiyete uzandı.
Ligde son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Eyüpspor, 4. sıraya yükseldi. Maç kazanamayan tek takım konumundaki Adana Demirspor 2 puanda kaldı. Mücadeleyi Fatih Terim
de tribünden izledi.
Hatay zincirini kırdı ilk galibiyetini aldı
A
takaş Hatayspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek Süper Lig'de ilk 3 puanını 3 golle elde etti. Bordo-beyazlılar, 12'de Pedro'nun şık golüyle perdeyi açarken Bamgboye ile 35'te farkı ikiye çıkardı.
Devre bitmeden Gaziantep'te Sorescu, durumu 2-1'e getirirken takımını umutlandırdı. İkinci devre karşılıklı ataklarla geçti. Beraberlik golü için saldıran konuk takım Gaziantep, savunmada açıklar verdi. Kontraya çıkan Hatayspor, 90+5'te Carlos Strandberg
ile skoru belirledi. 10 maç sonra kazanan Rıza Çalımbay'ın takımı moral bulurken G.Antep ise 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı.