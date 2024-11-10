Haber hattı

.Bahçe'de 11 yıl birlikte ter döken Antalyaspor'un başındaki Alex de Souza ile Bodrum FK'nın yeni hocası Volkan Demirel'in düellosu nefesleri kesti.golüyle öne geçen Bodrum'a, cevabıile verdi.ile üstünlüğü bulan Akdeniz takımındasahne çıkıp farkı açtı. İkinci yarıda daha etkili olan Bodrum'un kazandığı penaltıyıKalan sürede iki takım da golle buluşamadı ve Antalyaspor, son 7 müsabakada 2. galibiyetini aldı. Bodrum'un hasreti 5 maça çıktı.rda Turan'ın çalıştırdığı İkas Eyüpspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı ligin dibindeki Adana Demirspor'u tek golle geçerek yükselişini sürdürdü.Ligde son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Eyüpspor, 4. sıraya yükseldi. Maç kazanamayan tek takım konumundaki Adana Demirspor 2 puanda kaldı. Mücadeleyide tribünden izledi.takaş Hatayspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek Süper Lig'de ilk 3 puanını 3 golle elde etti. Bordo-beyazlılar,Devre bitmeden Gaziantep'te Sorescu, durumu 2-1'e getirirken takımını umutlandırdı. İkinci devre karşılıklı ataklarla geçti. Beraberlik golü için saldıran konuk takım Gaziantep, savunmada açıklar verdi. Kontraya çıkanile skoru belirledi. 10 maç sonra kazanan Rıza Çalımbay'ın takımı moral bulurken G.Antep ise 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı.