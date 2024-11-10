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Giriş Tarihi: 10.11.2024 19:06 Son Güncelleme: 10.11.2024 19:06

Michy Batshuayi'den ligde 3. gol

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Samsunspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de 3. golünü kaydetti.

İHA
Michy Batshuayi’den ligde 3. gol

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi kaydetti. Maçın 85. dakikasında Hakim Ziyech'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Batshuayi çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı. Golden sonra statta 'Aşkın olayım' şarkısı çaldı.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü attı. Belçikalı futbolcunun ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

Maça yedek başlayan Michy Batshuayi, 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.

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Michy Batshuayi'den ligde 3. gol
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