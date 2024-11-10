Muslera’dan Mourinho’ya flaş sözler: İstemiyorsa gidebilir

"4 AY ÖNCE GELMİŞ BİR TÜRK FUTBOLUNU KÖTÜLÜYOR, İSTEMİYORSA GİDEBİLİR"

Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor."