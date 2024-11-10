Muslera’dan Mourinho’ya flaş sözler: İstemiyorsa gidebilir

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray evinde Samsunspor'u Osimhen (2) ve Batshuayi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı.
Galatasaray, Samsunspor maçıyla birlikte bu sezonki yenilmezlik serisini 13'e çıkarırken, bu süreçte 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Maçın ardından açıklama yapan kaptan Fernando Muslera, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik çok çarpıcı sözler söyledi. İşte gündem olan o sözler...
"BAZI İNSANLAR TÜRK FUTBOLUNA HAKARET EDİYOR"
"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için, iki büyük maç oynadık ve kazandık. Samsunspor sezona mükemmel başladı, mükemmel götürüyorlar. Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması."
"14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar. 14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar."
"4 AY ÖNCE GELMİŞ BİR TÜRK FUTBOLUNU KÖTÜLÜYOR, İSTEMİYORSA GİDEBİLİR"
Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor."