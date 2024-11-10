Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şanlıurfa sahasında Gençler'i üzdü
Giriş Tarihi: 10.11.2024 16:04 Son Güncelleme: 10.11.2024 16:08

Şanlıurfa sahasında Gençler'i üzdü

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

AA
Şanlıurfa sahasında Gençler’i üzdü
Şanlıurfaspor 3 - 1 Gençlerbirliği

Stat: 11 Nisan
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 65 Ofosu), Mboula, Fatih Eren, Malle, Kayode (Dk. 90 Ahmet Gökbayır) Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun (Dk. 56 Stefan) Miraç Acer, Muhammed Gönülaçar, Begic
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 62 Samet Onur), Etebo, Çağrı Fedai (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Oğuzhan Berber, Zuzek, Mikail Okyar, Nalepa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak) Ensar Kemaloğlu, Amilton, Metehan Mimaroğlu

Goller: Dk. 52 Zuzek (Gençlerbirliği), Dk. 61 ve 71 Kayode (Şanlıurfaspor), Dk. 68 Zuzek (Kendi kalesine)
Sarı kartlar: Dk. 89 Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Dk. 57 Mikail Okyar (Gençlerbirliği)

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa sahasında Gençler'i üzdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA