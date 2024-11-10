Son dakika: Fenerbahçe Sivasspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta 11’ler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasın Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım Sivasspor engelini geçme hedefinde.
AZ Alkmaar yenilgisi sonrası moral depolamak isteyen Kanarya bu maçı kazanmak ve zirve yarışında tutunmaya devam etmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet Akaydin, Kostic, Mert Hakan, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita