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Giriş Tarihi: 10.11.2024 18:00 Son Güncelleme: 10.11.2024 18:14

Son dakika: Fenerbahçe Sivasspor'u ağırlıyor! Zorlu maçta 11'ler açıklandı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar mağlubiyetini unutmak isteyen sarı-lacivertli takım bu maçta hata yapmak istemiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe Sivasspor’u ağırlıyor! Zorlu maçta 11’ler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasın Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım Sivasspor engelini geçme hedefinde.

AZ Alkmaar yenilgisi sonrası moral depolamak isteyen Kanarya bu maçı kazanmak ve zirve yarışında tutunmaya devam etmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet Akaydin, Kostic, Mert Hakan, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

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Son dakika: Fenerbahçe Sivasspor'u ağırlıyor! Zorlu maçta 11'ler açıklandı
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