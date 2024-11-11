Çocuğu olsam yüzüne tükürürüm

Beşiktaş cephesi, penaltılarının verilmediği gerekçesiyle maçın ardından hakem Turgut Doman'ı ağır bir şekilde eleştirdi.sözleriyle konuşmasına başlayan yönetici Mete Vardar, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki. İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı?Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler. İnsan utanır. Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor. İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar.ifadelerini kullandı.Maçın uzatma dakikalarında Rashica, Başakşehir ceza sahası içindeSiyah-beyazlılar penaltı beklerken hakem Turgut Doman oyunu devam ettirdi. Maç sonrası da itirazlarını sürdüren kaleci Mert Günok sarı kart gördü.