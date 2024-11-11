Çocuğu olsam yüzüne tükürürüm

Beşiktaş cephesi, penaltılarının verilmediği gerekçesiyle maçın ardından hakem Turgut Doman'ı ağır bir şekilde eleştirdi. "Ahlaktan yoksun hakem"
sözleriyle konuşmasına başlayan yönetici Mete Vardar, "Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki. İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem.
Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler. İnsan utanır. Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor. İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar. TFF değişti, ne değişti? Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım. Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm"
ifadelerini kullandı.
BU POZİSYON İSYAN ETTİRDİ
Maçın uzatma dakikalarında Rashica, Başakşehir ceza sahası içinde Lima ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.
Siyah-beyazlılar penaltı beklerken hakem Turgut Doman oyunu devam ettirdi. Maç sonrası da itirazlarını sürdüren kaleci Mert Günok sarı kart gördü.