Derbinin galibi Kocaelispor

Trendyol 1. Lig'de dün derbi heyecanı yaşandı.Müsabakanın tek golü 34. dakikada'den geldi. Gürcü futbolcu bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.Müsabaka oldukçe gergin geçti ve çıkan olaylar sebebiyle de 15 dakika uzatma verildi.Diğer sonuçlar şu şekilde: Bandırma-Boluspor: 2-0, Şanlıurfa-Gençlerbirliği: 3-1, Manisa FK-Erzurum FK: 2-0.