Derbinin galibi Kocaelispor

Trendyol 1. Lig'de dün derbi heyecanı yaşandı. Kocaelispor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliği aldı.
Müsabakanın tek golü 34. dakikada Giorgi Beridze
'den geldi. Gürcü futbolcu bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı. Sakaryaspor'da Emircan Altıntaş 57'de direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Müsabaka oldukçe gergin geçti ve çıkan olaylar sebebiyle de 15 dakika uzatma verildi. 24 orta denemesinde bulunan Sakarya, 7 de korner attı ama gole çeviremedi.
Diğer sonuçlar şu şekilde: Bandırma-Boluspor: 2-0, Şanlıurfa-Gençlerbirliği: 3-1, Manisa FK-Erzurum FK: 2-0.