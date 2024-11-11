Dört dörtlük mutluluk!

Fenerbahçe'de 337 gün sonra ilk 11'de şans bulan Samet Akaydın ile ligde son olarak geçen sezonun 37. haftasında (19 Mayıs) 11'de görev yapan Mert Hakan Yandaş golle döndü. Mert'in asistinde ağları bulan Samet, Süper Lig'de Ocak 2023'ten bu yana ilk golünü Sivasspor'a attı ve ligde 671 gün sonra gol sevinci yaşadı.G.Saray kalecisi Muslera'nın, Mourinho ile ilgili yaptığı "İstemiyorsa gidebilir" sözlerine Mert Hakan Yandaş'tan yanıt geldi. Dün ilk kez 11 çıkan ve ilk golün asistini yapan Mert Hakan şunları söyledi:Bizim saha içinde mücadelemizi artırmamız gerekiyor. Herkes kendi kapı önünü temizlesin. Oralara girersek mahcup olurlar."Fenerbahçe'nin 24. dakikada Samet Akaydın ile bulduğu gol sonrası VAR'daki Sarper Barış Saka'dan 'İzle' uyarısı geldi. Golden önceki pozisyonda Djiku'nun rakibiyle çıktığı kafa topunda topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyonu izleyen Kadir Sağlam, kararından vazgeçmedi, golü verdi.Samet, forma şansı bulması ve attığı gol için, "Bana direkt pazar hazır ol dedi. Ben de hazırım dedim. Onu utandırmadım, mutluyum. Maçtan sonra bana çok mutlu olduğunu söyledi. Gol bana çok iyi geldi. Mental olarak beni rahatlattı. Maçlara daha öz güvenli, daha rahat çıkacağım bundan sonra" yorumunda bulundu.dün dejeneriklik bir vuruşla filelerisarstı. Faslı yıldız, ceza sahasıdışında önüne gelen topakontrol etmeden sert vurdu veskoru 3-0'a getirdi. Amrabat'ındün özel bir konuğu vardı.Kendisi gibi futbolcu olan vebir dönemMaçın 9. dakikasında topu uzaklaştırmak isterken Koita ile girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bırakan Çağlar Söyüncü oyuna devam edemedi ve yerini Djiku'ya bıraktı. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılanManU maçında kırmızı kart görüp AZ Alkmaar karşılaşmasını tribünden izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho dün de takımın başında yoktu. Portekizli hoca, Trabzon'da rakip takım taraftarına yaptığı hareket nedeniyle aldığı bir maçlık cezayı çekti. Kaleci antrenörü Sandro Zufic ve yardımcı antrenör Salvatore Foti de iki maçlık cezaları nedeniyle hocaya eşlik etti.AZ Alkmaar maçında penaltı kaçıran En Nesyri, bu kez penaltıyı alan isimdi. Ancak topun başına Tadic geçti. Sırp kaptan, 19. resmi maçında 7. golüne imza attı. 5 de asisti olan tecrübeli yıldız 12 gole katkı verdi. Süper Lig'de 6 gol-3 asiste ulaştı.Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında transfer olan Bright Osayi-Samuel, dün Süper Lig'deki 100. müsabakasına çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, 150. resmi karşılaşmasını oynadı.