Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçını tribünde izlemiş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in golleriyle 4-0 kazandı. Brighton'a transfer olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun da mücadeleyi tribünden takip ettiği ortaya çıktı. Gözlük ve şapka takan Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekibin taraftarlarının dikkati ile fark edildi.

MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILACAK

A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Ferdi Kadıoğlu, Riva'da Milli Takım'ın kampına katılacak. Sarı-Lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Milli yıldız, 30 milyon euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibine transfer olmuştu.