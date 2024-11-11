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Giriş Tarihi: 11.11.2024 14:13

Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçını tribünde izlemiş

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun, Kadıköy'deki Sivasspor maçını tribünden takip ettiği ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçını tribünde izlemiş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in golleriyle 4-0 kazandı. Brighton'a transfer olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun da mücadeleyi tribünden takip ettiği ortaya çıktı. Gözlük ve şapka takan Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekibin taraftarlarının dikkati ile fark edildi.

MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILACAK
A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Ferdi Kadıoğlu, Riva'da Milli Takım'ın kampına katılacak. Sarı-Lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Milli yıldız, 30 milyon euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibine transfer olmuştu.

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Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçını tribünde izlemiş
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