Göztepe, Konya’yı son nefeste yıktı

Geçen hafta Gaziantep'e yenilen Göztepe, sahasında Konyaspor'u uzatma anlarında 2-0 devirerek taraftarının gönlünü aldı.
Devre arasına 0-0 eşitlikle gidilen maçın ikinci yarısı nefes kesti. Rakip alanda baskı kuran Göztepe'de, karşılaşmanın 65. dakikasında Santos'un pasını Kuryu Matsuki ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
Ataklarını sıklaştıran İzmir ekibi, 90+8'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Romulo, vuruşu gole çevirdi. 90+10. dakikada da kontratakta Matsuki, farkı 2'ye çıkarıp takımını rahatlatırken skoru da belirledi.
Evinde oynadığı son 4 maçı kazanan Göztepe, galibiyet serisini 5'e, evindeki yenilmezliğini de 6 maça çıkardı. Recep Uçar yönetimindeki Konya, Başakşehir galibiyeti sonrası puan kaybetti.