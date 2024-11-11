Hakan Çalhanoğlu: İlk kez kaçırdım, çok üzgünüm

İtalya Serie A'nın 12. haftasında, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, konuk ettiği lider Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Misafir takım, 23. dakikada Scott McTominay'in golüyle 1-0 öne geçerken, Hakan 43. dakikada ceza sahası dışından attığı mükemmel şutla takımına eşitliği getirdi.

"İLK KEZ PENALTI KAÇIRDIM, ÜZGÜNÜM"

Milli futbolcu, 74. dakikada ise takımı adına bir penaltıdan yararlanamadı. Inter bu sonuçla 25 puanla 4. sırada kalırken, 26 puanlı Napoli'den liderliği devralma şansını kaçırdı. Serie A kariyerinde ilk kez penaltı kaçıran Hakan Çalhanoğlu maçın ardından Inter TV'ye konuşarak şunları söyledi:

"Çarşamba günü Arsenal gibi güçlü bir takıma karşı oynamamıza rağmen Napoli maçında oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Daha fazlasını hak ettik. Harika bir maç oynadık, her şeyimizi verdik ve kazanmaya çalıştık. İlk kez penaltı kaçırdım. Bu daha önce de olabilirdi ya da daha sonra olacaktı ama Napoli'ye karşı oynadığımız maçta olduğu için üzgünüm. Çünkü bu bizim için çok önemli bir maçtı. Ancak düşmemem ve şimdi hemen kalkmam lazım çünkü şampiyonluk yolu uzun bir maraton. Bu maçta Napoli'nin savunmacıları çok iyiydi. Serie A'da birçok takım güçlendi, yeni oyuncular transfer ettiler. Şampiyonluk mücadelesi uzun ve biz de o mücadelede olmak istiyoruz. 2-3 günde bir oynamak kolay değil ama bugün bile sahada elimizden geleni yaptık ve denedik."