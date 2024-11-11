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Giriş Tarihi: 11.11.2024

İcardi’ye selam zirvede devam

G.Saray takipçisi Samsun'u devirdi, her golde Mauro İcardi'nin adı anons edildi. Arjantinli yıldızın yokluğunda merak edilen sarı-kırmızılıları Osimhen 3'te öne geçirdi. 50'de Ntcham penaltıdan dengeyi sağladı, Nijeryalı futbolcu 55'te yeniden sahnedeydi. Batshuayi farkı açsa da Bennasser skoru ilan etti: 3-2. Sarı-kırmızılı takım, artık liderlik koltuğunda çok daha rahat oturacak

İcardi’ye selam zirvede devam
54 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
Son golünü 17 Eylül'de 3-1'lik G.Antep maçında bulan Batshuayi, 54 gün sonra ağları sarstı. Öte yandan Belçikalı futbolcu, oyuna sonradan girdiği son 5 karşılaşmanın dördünde ağları havalandırdı. İcardi'nin yokluğunda gözlerin çevrildiği oyuncuya taraftarın da desteği vardı.

DAVİNSON CEZALI!
Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Müsabakanın 70. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gören Kolombiyalı stoper, Bodrum FK maçında yok.

SAHAYA İNDİ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ!
G.Saray'ın her golünün ardından Mauro İcardi anonsu yapıldı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız oyuncu maç öncesinde tribünleri selamlarken, gollerin ardından "Aşkın olayım" şarkısı çalındı ve forması arkadaşları tarafından tribüne gösterildi. Maçın ardından taraftarların çağrısı ile yeniden sahaya inen İcardi, üçlü çektirip galibiyeti kutladı.

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Osimhen 2014-15'ten bu yana G.Saray formasıyla ilk 6 lig maçında gol katkısı sağlayan ilk isim oldu (6 gol, 2 asist).

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İcardi’ye selam zirvede devam
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