İcardi’ye selam zirvede devam

Son golünü 17 Eylül'de 3-1'lik G.Antep maçında bulan Batshuayi, 54 gün sonra ağları sarstı. Öte yandan Belçikalı futbolcu, oyuna sonradan girdiği son 5 karşılaşmanın dördünde ağları havalandırdı. İcardi'nin yokluğunda gözlerin çevrildiği oyuncuya taraftarın da desteği vardı.Davinson Sanchez cezalı duruma düştü. Müsabakanın 70. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gören Kolombiyalı stoper, Bodrum FK maçında yok.G.Saray'ın her golünün ardından Mauro İcardi anonsu yapıldı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız oyuncu maç öncesinde tribünleri selamlarken, gollerin ardından "Aşkın olayım" şarkısı çalındı ve forması arkadaşları tarafından tribüne gösterildi. Maçın ardından taraftarların çağrısı ile yeniden sahaya inen İcardi, üçlü çektirip galibiyeti kutladı.Osimhen 2014-15'ten bu yana G.Saray formasıyla ilk 6 lig maçında gol katkısı sağlayan ilk isim oldu (6 gol, 2 asist).