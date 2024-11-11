İstemiyorsa gidebilir!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. "14 yıldır ilk defa böyle konuşuyorum" diyen Uruguaylı, "Samsun'un oyuncusu kızıyor, hakeme el kol hareketleri yapıyor.dedi. F.Bahçe'nin hocası Mourinho'nun "Türk futbolunu kim, niye izlesin" sözlerini de eleştiren Muslera şu ifadeleri kullandı: "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı.Kimse bir şey demiyor ama. Bence artık birileri de ona bir şeyler diyebilir. Türk futbolunu ileri götürenlere biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor."Galatasaray maçın ardından isyan etti. Sarı-kırmızılılar şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz üzerine yapılan ahlaksız algı çalışmaları, bu maçtaki saçma sapan kararlarla son noktasına ulaşmıştır. "Yapı yapı" diyerek haftalardır her mecrada gözyaşı dökenler, ayıbın sinsi planlayıcılarıdır. Amaç, G.Saray'a karşı haksız bir çifte standart oluşturmak ve masa başında eşitliği yeniden sağlamaktır. Biz bu kirli oyunu geçen senelerden biliyoruz. İşte bu yüzden, kazansak bile susmayacağız. Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bu zihniyeti değiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. TFF'den, bu ayıba imza atanların, önce performansları sonra niyetlerinin acil şekilde sorgulanmasını istiyoruz. Adaleti getirme sözüyle yola çıkmış bu yönetimin bugün göstereceği tavır, Türk futbolunun geleceğine dair hakkaniyetli duruşlarını göstermeleri açısından çok önemlidir."