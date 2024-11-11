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Giriş Tarihi: 11.11.2024

MHK’ye Barış Şimşek geliyor

MHK’ye Barış Şimşek geliyor
Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi. Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi değişecek, operasyon da milli arada gerçekleşecek. MHK'nin yeni başkanının, Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı iddia edildi. Şimşek, TFF'de daha önce VAR koordinatörlüğü ve hakem işleri müdürlüğü yapmıştı.
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MHK’ye Barış Şimşek geliyor
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