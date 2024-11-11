Milli araya galibiyetle giden G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, maç boyunca üstün tarafın kendileri olduğunu söyledi. Maç fikstürü ile ilgili eleştirilerinin de altını çizen Buruk, "3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasından şikâyetçiyiz bu sene"
dedi ve şöyle devam etti: "İyi bir takımız ve iyi bir karaktere sahibiz. Samsunspor ile farkı altıya yükselttik. Aleyhimize iki penaltı verildi. Kolay penaltılar. Hata konuşması gereken tarafın Galatasaray tarafı olduğunu düşünüyorum. Verilen penaltılara saygı duyuyorum, daha önce de verildi.
Bugün (dün) iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün (dün) oldu! Jakobs'un tendonunda ağrı oldu, çok ciddi bir sorun yok. Oyundan çıkınca üçlü savunmaya döndük."
AVCI'YI YAKALADI
Okan Buruk, yabancı teknik adamlara karşı serisini dün aldığı galibiyetle de sürdürdü. 51 yaşındaki çalıştırıcı, yabancı hocalara rakip olduğu son 12 karşılaşmayı da kazanarak Aralık 2020-Mart 2022 arasında Abdullah Avcı'nın 12 maçlık serisini yakaladı.
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Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı son 7 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.