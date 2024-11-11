Şikâyetçiyiz

Milli araya galibiyetle giden G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk, maç boyunca üstün tarafın kendileri olduğunu söyledi. Maç fikstürü ile ilgili eleştirilerinin de altını çizen Buruk,dedi ve şöyle devam etti: "İyi bir takımız ve iyi bir karaktere sahibiz. Samsunspor ile farkı altıya yükselttik. Aleyhimize iki penaltı verildi. Kolay penaltılar.Bugün (dün) iki penaltı aradan çıktı.Okan Buruk, yabancı teknik adamlara karşı serisini dün aldığı galibiyetle de sürdürdü.Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı son 7 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.