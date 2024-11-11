‘TFF bu komediyi bitirecek’

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçın ardından G.Saray'a göndermede bulundu. İşte satır başları: "Tiyatro, yeni bir film ya da bir dizinin yeni bölümünü görmezsek, şampiyonluk konusunda iddialıyız. Yapı dediğimiz olay kendini hissettiriyor. Ne zaman Fenerbahçe mağlup oluyor, 'Gördünüz mü yapı'
diyorlar. Galatasaray kazanıyor, 'Nerede yapı' diyorlar. Biz sezonsal konuşuyoruz. Sevgili Hatipoğlu, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu, yabancı hakemlerin pozisyonları incelemesi hakkında 'Yanlış, böyle bir şey yok'
falan dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Benimle görüşmeyecekmiş. Ne görüşeceksin? Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız.
Bugün (dün) VAR'a çağıran hakemi biliyoruz. Kasımpaşa'da 100 metreden gelen eli görmeyen hakem, bugün (dün) tekrar VAR'a çağırıyor. TFF'ye güveniyoruz. Bu işin çözümü TFF'de, çözümü sağlayacaktır. Çabasını görüyor, destekliyoruz. Yaşanan komediyi bitirecektir. Galatasaray'ın ilk yöneticisi süper terbiyesizdi. Bu da samimiyetsiz, sinsi. Benim aklım hayalim almıyor."