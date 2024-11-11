‘TFF bu komediyi bitirecek’

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçın ardından G.Saray'a göndermede bulundu. İşte satır başları: "Tiyatro, yeni bir film ya da bir dizinin yeni bölümünü görmezsek, şampiyonluk konusunda iddialıyız. Yapı dediğimiz olay kendini hissettiriyor. Ne zaman Fenerbahçe mağlup oluyor,diyorlar. Galatasaray kazanıyor, 'Nerede yapı' diyorlar. Biz sezonsal konuşuyoruz. Sevgili Hatipoğlu, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu, yabancı hakemlerin pozisyonları incelemesi hakkındafalan dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Benimle görüşmeyecekmiş. Ne görüşeceksin?Bugün (dün) VAR'a çağıran hakemi biliyoruz. Kasımpaşa'da 100 metreden gelen eli görmeyen hakem, bugün (dün) tekrar VAR'a çağırıyor. TFF'ye güveniyoruz. Bu işin çözümü TFF'de, çözümü sağlayacaktır. Çabasını görüyor, destekliyoruz. Yaşanan komediyi bitirecektir. Galatasaray'ın ilk yöneticisi süper terbiyesizdi.