5’ten 10’a nasıl geldi!

Beşiktaş, son 10 resmi karşılaşmada sadece 4 galibiyet aldı.Teknik ekipten işleri rayına sokması beklendi ancak bu gerçekleşmedi.Oyuncuların istikrarı bozuldu, performanslar geriledi. Teknik ekip yeni oyun arayışına girse de bu da sonuç vermedi. Oyun düzelsin diye beklenirken her geçen gün geriye gidildi.Karşılaşmanın sonunda taraftarlar da artık dayanamadı vetezahüratlarında bulundu.Giovanni van Bronckhorst'un bu sezon en çok eleştirildiği konulardan biri,Salih Uçan'ı sadece 48 dakika oynatması, takımda kanat eksikliği varken Can Keleş'e 19 dakika şans tanıması ve Onur Bulut'u zaman zaman sağ kanat olarak oyuna dahil etmesi çok tartışıldı.Hollandalı teknik adamın, bu sezon bazı tercihleriTek bir elden operasyonunbulunmamasınedeniyle transfer girişimlerindehatalar oldu.Chamberlain de gitmeyincekanat transferiyapılamadı. Beşiktaş'tasezon başından bu yanakanat sıkıntısı bitmedi.Ernest Muçi ve Al- Musrati geçen sezonun devre arasında toplam 22 milyon Euro'ya transfer edildi.Ancak sonuç istenildiği gibi olmadı. 11 maç sonunda 21 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalanBu sezon da işi mucizelere bıraktı.Beşiktaş,Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, görevinden istifa edeceği haberlerini yalanladı. 0-0 biten Başakşehir karşılaşması sonrası siyah-beyazlı yönetimde sıcak saatler yaşanmış,