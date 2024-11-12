GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’in sırrı: İdmanlar yetmiyor

Bu sezon gelişi ile yarattığı olayın daha fazlasını sahadaki performansı ile gösteren Victor Osimhen, herkesi etkiledi. 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, İcardi'nin sakatlığında sorumluluk alıp Samsun karşısında takımı sırtlarken partnerinden farklı özelliklere de sahip...



İşte Victor Osimhen'in İcardi'den farkları:



- İdmanların ardından koşu ve şut çalışması yapıyor. Güçlü yapısını ekstra çalışmasına borçlu.

- İcardi takımın yıldızı olduğunu her ortamda hissettiriyordu. Victor Osimhen ise kendisini takım arkadaşlarından ayırmıyor ve "Ben değil hep beraber, birlikte başaracağız" diyerek hareket ediyor.

- Samsunspor maçında ikinci golün ortasını yapan Yunus'u işaret ederek kutlayan Osimhen için asist yapmak da gol atmak kadar değerli.

KENARA İŞARET EDİYOR

- Takımın temposunu Osimhen ayarlıyor. Nijeryalı, yorulunca işaret ederek "Oyunu kenarlara yayalım" diyor ve sakatlık riski düşünülerek son bölümde oyundan alınıyor.

- Nişantaşı'nda yaşamayı tercih eden Osimhen, İstanbul'un tadını çıkarıyor ve buradan ayrılmayı düşünmüyor.

- Yıldız oyuncunun özel fotoğrafçısı, iç sahadaki her maça özel olarak geliyor ve Osimhen'in taraftarla bütünleştiği anları ölümsüzleştiriyor.