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Giriş Tarihi: 12.11.2024 09:12 Son Güncelleme: 12.11.2024 09:31

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'in sırrı: İdmanlar yetmiyor

Galatasaray’ın gol makinesi Victor Osimhen’in başarısının sırrı ortaya çıktı. Nijeryalı oyuncu, her antrenmanın ardından ekstra şut ve koşu çalışması yapıyor. 'Yıldız değil takımın parçası' olmak için büyük çaba sarf ediyor. Şimdiden de İstanbul tutkunu...

MEHMET ÖZCAN
GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen’in sırrı: İdmanlar yetmiyor

Bu sezon gelişi ile yarattığı olayın daha fazlasını sahadaki performansı ile gösteren Victor Osimhen, herkesi etkiledi. 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, İcardi'nin sakatlığında sorumluluk alıp Samsun karşısında takımı sırtlarken partnerinden farklı özelliklere de sahip...

İşte Victor Osimhen'in İcardi'den farkları:

- İdmanların ardından koşu ve şut çalışması yapıyor. Güçlü yapısını ekstra çalışmasına borçlu.
- İcardi takımın yıldızı olduğunu her ortamda hissettiriyordu. Victor Osimhen ise kendisini takım arkadaşlarından ayırmıyor ve "Ben değil hep beraber, birlikte başaracağız" diyerek hareket ediyor.
- Samsunspor maçında ikinci golün ortasını yapan Yunus'u işaret ederek kutlayan Osimhen için asist yapmak da gol atmak kadar değerli.

KENARA İŞARET EDİYOR
- Takımın temposunu Osimhen ayarlıyor. Nijeryalı, yorulunca işaret ederek "Oyunu kenarlara yayalım" diyor ve sakatlık riski düşünülerek son bölümde oyundan alınıyor.
- Nişantaşı'nda yaşamayı tercih eden Osimhen, İstanbul'un tadını çıkarıyor ve buradan ayrılmayı düşünmüyor.
- Yıldız oyuncunun özel fotoğrafçısı, iç sahadaki her maça özel olarak geliyor ve Osimhen'in taraftarla bütünleştiği anları ölümsüzleştiriyor.

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GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'in sırrı: İdmanlar yetmiyor
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