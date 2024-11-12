İdmanlar ona yetmiyor!

Bu sezon gelişi ile yarattığı olayın daha fazlasını sahadaki performansı ile gösteren Victor Osimhen, herkesi etkiledi. 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, İcardi'nin sakatlığında sorumluluk alıp Samsun karşısında takımı sırtlarken partnerinden farklı özelliklere de sahip. İşte Osimhen'in İcardi'den farkları:İdmanların ardından koşu ve şut çalışması yapıyor. Güçlü yapısını ekstra çalışmasına borçlu.İcardi takımın yıldızı olduğunu her ortamda hissettiriyordu.Samsunspor maçında ikinci golün ortasını yapan Yunus'u işaret ederek kutlayan Osimhen için asist yapmak da gol atmak kadar değerli.Takımın temposunu Osimhen ayarlıyor. Nijeryalı, yorulunca işaret ederekdiyor ve sakatlık riski düşünülerek son bölümde oyundan alınıyor.Nişantaşı'nda yaşamayı tercih eden Osimhen, İstanbul'un tadını çıkarıyor ve buradan ayrılmayı düşünmüyor.Yıldız oyuncunun özel fotoğrafçısı, iç sahadaki her maça özel olarak geliyor veGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli arada oyuncularını 4'er gün izinle ödüllendirdi. Lig ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanan sarı-kırmızılı takım, cuma günü Florya'da toplanacak. Geçen hafta oyunculara bir kısım ödeme yapan yönetim, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatacak.