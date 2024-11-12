Milli Takım’da 2 şok birden

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı. Daha önce aday kadroya davet edilen iki futbolcudan ise kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Çağlar Söyüncü'nün sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildi.28 yaşındaki stoper, kadrodan da çıkarıldı. Bir diğer üzücü haber de Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Takımı Brighton'ın, Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve Manchester City maçını da kaçıran 25 yaşındaki sol bekin, sol ayak başparmağında yırtık tespit edildi.