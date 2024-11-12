Operasyonda ikinci perde

Kadro dışı kalan 4 futbolcu sonrasında yeni kararların alınması içinİstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmede farklı isimlerle ilgili kadro dışı kararı verilip verilmemesi masaya yatırılacak. İkinci gündem maddesi ise ara transferde atılacak adımlar olacak. Güneş de fikirlerini sunacak.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada milli takıma giden oyuncularından yoksun yapacağı çalışmalarla kafasındaki kadro planını oturtmaya çalışacak. Son haftalarda üzerinde durduğu 11'i önemli oranda değiştirmesi beklenen tecrübeli teknik adam, bugüne kadar neredeyse hiç forma şansı bulamayan Serdar Saatçı, Batagov, Umut Güneş, Ali Şahin Yılmaz, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen gibi isimleri de kadroya dahil etmeye çalışacak.4 oyuncuyu (Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi, Denswil) kadro dışı bırakarak takımı toparlama adına ilk adımı atan Fırtına'da bu isimler satılacak. Devre arasında bu oyuncularla yollarını ayırmak isteyen yönetim, gelen teklifleri hemen değerlendirmeye alacak.