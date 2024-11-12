Osimhen telefonu!

Fenerbahçe, Galatasaray'da harikalar yaratan Victor Osimhen için bir süredir nabız yokluyordu. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'yı arayarak Nijeryalı santrforun şartlarını sorduğu öğrenildi. Manna'nın, Branco'yayanıtını verdiği kaydedildi. Bilindiği üzere yıldız futbolcunun kiralık olarak G.Saray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar kalmak istediğini açıklamıştı. Osimhen bu sezon G.Saray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 3 de asist katkısı verdi. Tecrübeli forvetin peşinde ise iki Türk devinin haricinde birçok kulüp var.