Samet’e vize yok!

Fenerbahçe'deSarı-lacivertli takımageçen sezon gelen ancaksüre bulamadığı için ve EURO2024'te oynama şansını kaçırmamakadına Yunanistan ekibiPanathinaikos'a kiralanan 30yaşındaki futbolcu, Mourinhoile de istediği şansı bulamadı.ŞampiyonlarLigi elemeleri içinSezon başında aralarında Bodrum FK'nın da yer aldığı 5 kulüpten teklif alan Samet'in, "Eğer 4. stoper olacaksam ayrılmak istiyorum. Ben oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Mourinho ise "Hiçbir yere gidemezsin. Sen de oynayacaksın, sadece sabırlı ol" yanıtı ile ayrılığa izin vermedi. O şansı Sivas karşısında bulan Samet, hocasını mahcup etmedi. Öte yandan