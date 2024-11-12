Samet’e vize yok!

Fenerbahçe'de 337 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, ligde 671 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli takıma
geçen sezon gelen ancak
süre bulamadığı için ve EURO
2024'te oynama şansını kaçırmamak
adına Yunanistan ekibi
Panathinaikos'a kiralanan 30
yaşındaki futbolcu, Mourinho
ile de istediği şansı bulamadı.
Şampiyonlar
Ligi elemeleri için UEFA'ya verilen listeye yazılmayınca da Portekizli hoca ile konuşarak ayrılma talebini ilettiği öğrenildi.
DJİKU'DAN KÖTÜ HABER
Sezon başında aralarında Bodrum FK'nın da yer aldığı 5 kulüpten teklif alan Samet'in, "Eğer 4. stoper olacaksam ayrılmak istiyorum. Ben oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Mourinho ise "Hiçbir yere gidemezsin. Sen de oynayacaksın, sadece sabırlı ol" yanıtı ile ayrılığa izin vermedi. O şansı Sivas karşısında bulan Samet, hocasını mahcup etmedi. Öte yandan Djiku, sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.