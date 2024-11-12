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Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:13 Son Güncelleme: 12.11.2024 11:37

Son dakika: Ahmed Kutucu, Eyüpspor'u taşıyor! 10 gole direkt katkı

Eyüpspor’un genç hücum oyuncusu, sezona damga vurmaya devam ediyor. Adana Demir deplasmanında şık bir gol atan yıldız oyuncu otoritelerden tam not aldı.

Son dakika: Ahmed Kutucu, Eyüpspor’u taşıyor! 10 gole direkt katkı

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Adana'dan da galibiyetle dönerek flaş sonuçlarına bir yenisini daha ekledi. Maçta muhteşem bir vole ile golünü atan Ahmed Kutucu, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu sezon maç kaçırmayan 24 yaşındaki hücumcu, ligde en fazla maçta gol katkısında bulunan oyuncu olurken tüm dikkatleri üzerine çekti. Oynadığı maçlarda şimdiden 10 gole katkı sağlamayı başaran Ahmed, 5 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

1. LİG'DE DE ŞOV YAPMIŞTI

Eyüpspor'un geçen sezonun başında Başakşehir'den kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunurken şimdiden adı transferde geçmeye başladı. 1. Lig'de 14 gol atıp 5 de asist yapan başarılı isim, Süper Lig'de de adından fazlasıyla söz ettirecek gibi duruyor. Milliyet

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Son dakika: Ahmed Kutucu, Eyüpspor'u taşıyor! 10 gole direkt katkı
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