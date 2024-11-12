Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Ernest Muçi eski günlerine geri döndü
Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:48 Son Güncelleme: 12.11.2024 15:50

Son dakika: Beşiktaş'ta Ernest Muçi eski günlerine geri döndü

Beşiktaş'ta Ernest Muçi'nin Başakşehir maçındaki performansı eleştiri konusu oldu.

Son dakika: Beşiktaş’ta Ernest Muçi eski günlerine geri döndü

Beşiktaş'ta; Galatasaray, Kasımpaşa ve Malmö maçlarında fileleri havalandıran Ernest Muçi, Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sol kanatta forma giyen Arnavut futbolcu, önceki 3 maçın aksine Başakşehir maçında sessiz kaldı.

Muçi, karşılaşmanın 86. dakikasında Joao Mario ile birlikte oyundan çıktı ve Salih Uçan ile Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu. Muçi, Başakşehir karşısındaki performansıyla adeta eleştirilen günlerine döndü.

Başakşehir karşısında etkili bir performans gösteremeyen Arnavut oyuncu, taraftarların tepkisini çekti.Sporx

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ta Ernest Muçi eski günlerine geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA