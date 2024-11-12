Son dakika: Kenan Yıldız için övgü dolu sözler! "Ona her zaman inandık"

İtalya'da düzenlenen bir yardım etkinliğine katılan Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli takımın transfer planı ve genç futbolcularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Giuntoli ara transfer için çalışmalarının sürdüğü belirtip takviye yapabileceklerini söyledi. Giuntoli, "Şu anda araştırıyoruz. Ara transfer özel bir dönem ve işler sürekli değişiyor. Henüz erken. Juventus için oynayabilecek uygun bir oyuncuya bakıyoruz." dedi.

Ligdeki şampiyonluk yarışına değinen Giuntoli, "Üst sıralarda çok fazla takımın olması ligin güzelliği. Bu, ilgiyi getiriyor ve herkesin gelişmesini sağlıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çok fazla sakatlık yaşadık, Motta ve futbolcuların sayesinde buraya geldik ve pes etmeyeceğiz. Hocanın ve futbolcuların çalışmalarından çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Giuntoli takımdaki genç futbolcularla ilgili açıklamasında Kenan Yıldız'la için şunları söyledi, "Ona her zaman inandık ve inanmaya devam ediyoruz. Çok genç ve doğru anı beklemek lazım. Biraz sabretmek gerekiyor ve şu anda oldukça iyi gidiyor."

Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 16 maçta sahaya çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asist kaydetti.