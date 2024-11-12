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Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:12 Son Güncelleme: 12.11.2024 11:38

Son dakika: Okan Buruk'tan Napoli ile "Osimhen" görüşmesi

Tatil için İtalya'ya giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Napoli yetkilileriyle Victor Osimhen için görüşecek.

Son dakika: Okan Buruk’tan Napoli ile Osimhen görüşmesi

Oyunculara cuma gününe kadar izin veren Okan Buruk, tatil için gittiği İtalya'da transfer görüşmesi yapacak.

4 GÜN İZİN VERİLDİ

Okan Buruk, milli arada oyuncularını 4'er gün izinle ödüllendirdi. Lig ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanan sarı-kırmızılı takım, cuma günü Florya'da toplanacak.

ÖDEMELER YAPILACAK

Geçen hafta oyunculara bir kısım ödeme yapan yönetim, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatacak.

OSIMHEN İÇİN GÖRÜŞECEK

Okan Buruk da tatil için İtalya'ya gitti. Tecrübeli teknik adamın, Osimhen için Napoli yetkilileriyle temas kuracağı ve nabız yoklayacağı öğrenildi.

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Son dakika: Okan Buruk'tan Napoli ile "Osimhen" görüşmesi
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