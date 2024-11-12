Son dakika: Okan Buruk'tan Napoli ile "Osimhen" görüşmesi

Oyunculara cuma gününe kadar izin veren Okan Buruk, tatil için gittiği İtalya'da transfer görüşmesi yapacak.

4 GÜN İZİN VERİLDİ

Okan Buruk, milli arada oyuncularını 4'er gün izinle ödüllendirdi. Lig ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanan sarı-kırmızılı takım, cuma günü Florya'da toplanacak.

ÖDEMELER YAPILACAK

Geçen hafta oyunculara bir kısım ödeme yapan yönetim, milli arada takımın alacaklarını tamamen kapatacak.

OSIMHEN İÇİN GÖRÜŞECEK

Okan Buruk da tatil için İtalya'ya gitti. Tecrübeli teknik adamın, Osimhen için Napoli yetkilileriyle temas kuracağı ve nabız yoklayacağı öğrenildi.