TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da operasyonda ikinci perde: Transfer

Kadro dışı kalan 4 futbolcu sonrasında yeni kararların alınması için Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşmede farklı isimlerle ilgili kadro dışı kararı verilip verilmemesi masaya yatırılacak. İkinci gündem maddesi ise ara transferde atılacak adımlar olacak.

Güneş de fikirlerini sunacak. 5-6 isimle devre arasında yolların ayrılması ön görülürken, aynı oranda transferin takıma katılması bekleniyor. Stoper, bek, orta saha, kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına transfer beklentisi olan teknik direktör Şenol Güneş, direkt ilk 11'de oynayacak takviyeler istiyor.