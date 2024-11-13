45 numaradan %46 katkı!

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ı son dönemde Victor Osimhen taşıyor. Nijeryalı forvetin sahada olduğu 9 maçta Cimbom 26 kez ağları sarsarken bu gollerin yüzde 46'sında 45 numaralı yıldız oyuncunun imzası var. 8 gol atıp 4 asist yapan Osimhen lig ve Avrupa'da oynadığı 9 maçta 12 gollük skor katkısında bulundu. Ortalama 53 dakikada bir tabelayı değiştiren Osimhen'in sakatlandığı Kasımpaşa maçında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, Osimhen'den yoksun gittiği RFS deplasmanında da 2-2'lik beraberliğe razı oldu.