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Giriş Tarihi: 13.11.2024

45 numaradan %46 katkı!

Osimhen, forma giydiği maçlarda Aslan toplam 26 gol atarken Nijeryalı oyuncu 8 gol- 4 asist ile %46’lık skor desteği sağladı

MEHMET ÖZCAN
45 numaradan %46 katkı!
Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ı son dönemde Victor Osimhen taşıyor. Nijeryalı forvetin sahada olduğu 9 maçta Cimbom 26 kez ağları sarsarken bu gollerin yüzde 46'sında 45 numaralı yıldız oyuncunun imzası var. 8 gol atıp 4 asist yapan Osimhen lig ve Avrupa'da oynadığı 9 maçta 12 gollük skor katkısında bulundu. Ortalama 53 dakikada bir tabelayı değiştiren Osimhen'in sakatlandığı Kasımpaşa maçında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, Osimhen'den yoksun gittiği RFS deplasmanında da 2-2'lik beraberliğe razı oldu.
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45 numaradan %46 katkı!
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