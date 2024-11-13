6 aylık maaşa serbest

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Montella ile ilgili transfer haberleri bitmiyor. Tecrübeli hoca, Roma'nın teklifi halinde zor durumda kalacağını belirtip, İtalyan ekibine yeşil ışık yakmıştı. İtalyan basını da Montella'nın sözleşmesindeki özel maddeyi manşetlere taşıdı. Corriere dello Sport haberinde; Roma'nın, TFF ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Montella'nın mukavelesinde yer alan serbest kalma maddesinden yararlanacağını ileri sürdü. 2023'te 3 yıllık imza atan 50 yaşındaki teknik adam, yıllık yaklaşık 2 milyon Euro kazanıyor ve 6 aylık maaşı 1 milyon Euro'ya denk geliyor. TFF'nin Milli Takım'dan sorumlu yöneticisi Ceyhun Kazancı konuyla ilgili, "Bize ve hocamıza gelen bir şey yok. 2026'ya kadar beraberiz" dedi.Sol ayak başparmağı ekleminde kapsül yırtığı olan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.kadroya dahil edildi. Yeni futbolcular idmana sırtlarına vurularak çıktı. İlk idmanı kaçıran Orkun, Kerem, Altay ve Deniz çalışmada yer aldı. Hakan Çalhanoğlu tedbir amaçlı yoktu.