Arda’nın yuvaya dönmesi imkânsız!

İspanyol basını ısrarla, Real Madrid'de süre alamayan ve bu durumdan şikâyetçi olan Arda Güler'inSon olarak Diairo Madridista'dan Eduardo Inda'nın haberine göre; 19 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ancakun, Arda cephesinden aldığı bilgiye göre bu imkânsız. Milli futbolcu, İspanya'da olmaktan da Real Madrid forması giymekten de son derece memnun. Bu sezonsüre alan Arda, gol ve asist katkısı veremese de gelecek haftalarda daha fazla süre alacağına inanıyor.