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Giriş Tarihi: 13.11.2024

Arda’nın yuvaya dönmesi imkânsız!

Arda’nın yuvaya dönmesi imkânsız!
İspanyol basını ısrarla, Real Madrid'de süre alamayan ve bu durumdan şikâyetçi olan Arda Güler'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralık olarak geleceğini yazıyor. Son olarak Diairo Madridista'dan Eduardo Inda'nın haberine göre; 19 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ancak SABAH Spor'un, Arda cephesinden aldığı bilgiye göre bu imkânsız. Milli futbolcu, İspanya'da olmaktan da Real Madrid forması giymekten de son derece memnun. Bu sezon 12 maçta 307 dakika süre alan Arda, gol ve asist katkısı veremese de gelecek haftalarda daha fazla süre alacağına inanıyor. Teknik direktör Ancelotti de genç yıldızının takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

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Arda’nın yuvaya dönmesi imkânsız!
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