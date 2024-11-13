FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’nın bulduğu hakem: Clattenburg

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki "Tartışmalı pozisyonları yabancı hakemler yorumlasın" polemiği henüz sonuçlanmadı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun defalarca kez telefonla görüştüğü bildirilirken Sarı-Lacivertliler, "Siz de bir hakem bulun, biz de bir hakem ile anlaşalım" teklifini iletmişti.

Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe'nin, İngiliz eski hakem Mark Clattenburg ile anlaştığı ortaya çıktı. Hatta 49 yaşındaki hakemin İstanbul'a gelerek Bebek'te bir otelde kaldığı öğrenildi. Clattenburg 2015-2016 Şampiyonlar Ligi finali, EURO 2016 finali ve 2014-15 UEFA Süper Kupa maçlarında düdük çalmıştı.

