FENERBAHÇE HABERLERİ: Maximin’in bandanası satışa çıktığı gibi bitti

Galatasaray'ın, Osimhen'in maskesini satışa çıkarması gibi Fenerbahçe de Allan Saint-Maximin'in maçlardaki vazgeçilmezi bandanasını satışa sundu. Kulüp mağazalarında 89.95 TL'den satışa çıkan bandanaların 5 bin adetlik stoğunun kısa sürede tükendiği açıklandı.

Kısa sürede 450 bin TL'lik kasa girdisi yapan Sarı-Lacivertli kulüp, yoğun talep nedeniyle yeni siparişe geçti. Fenerbahçe'nin sezon başında Ah-Ahli'den kiraladığı Fransız oyuncu, geçen hafta Sivas maçında fileleri havalandırırken oynadığı 16 resmi karşılaşmada 3 gol-4 asistlik katkı sağladı.

