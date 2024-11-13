GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni Muslera ve Mertens bakıyor

Galatasaray için önümüzdeki yıl hiç de kolay olmayacak. Aslan'ın efsane ismi Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerine sezon sonu itibarıyla son verecek ve futbola veda edecek. Muslera dışında Mertens de yine bu yılın bitiminde kariyerini sonlandıracak. Teknik Direktör Okan Buruk'un bu konudaki başvurusu üzerine, yönetimin hazırlık içine girilmesi kararı aldığı belirtildi. Bu nedenle Cim-Bom'da önümüzdeki yılın çalışmaları çok daha erken başladı.

ADAYLAR BURUK'A İLETİLECEK

Galatasaray'da Emre Utkucan yönetimindeki Scout Departmanı, kaleci ve 10 numara için kapsamlı bir araştırma içine girdi. Muslera'nın gitme kararı ve jübile istemesine rağmen, yoğun ısrar sonrası bunu bir sene erteleyen 37 yaşındaki Mertens'in yerine alınacak futbolcular, bu şekilde belirlenecek. Utkucan ve ekibinin bir liste hazırlığı içerisinde olduğu, adayların Teknik Direktör Okan Buruk'a iletileceği ifade edildi. (Milliyet)

