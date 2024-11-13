GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da mayıslar İcardi’nin

Tottenham maçının 85. dakikasında sakatlanan ve sağ ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi, milli arada ülkesi Arjantin'e gitti. Samsun maçı öncesi ve sonrasında sahaya inen, taraftarın da sevgi gösterileri ile moral bulan yıldız oyuncunun kemiğindeki ödemin dağılması bekleniyor. 31 yaşındaki santrforun gelecek hafta ameliyat olması planlanıyor. 'Sezonu kapattı' gözüyle bakılan Arjantinli futbolcu, mayıs ayında sahalara döneceğine inanıyor. Ameliyatın ardından 3-4 aylık rehabilitasyon sürecinin başlayacağı öğrenilirken oyuncunun durumuna göre rota çizilecek.

"BUNUN YÜRÜMEKLE İLGİSİ BULUNMUYOR"

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, İcardi'nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerinin altını çizerken Samsun maçı öncesi ve sonrası sahaya çıkmasını eleştirenlere ise şu yorumu yaptı:

"Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. İcardi neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çapraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Zlatan Ibrahimovic bu şekilde 67 dakika sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor."

NELSSON'U HIRS BASTI

Bu arada bu sezon Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in gerisinde kalan Victor Nelsson, milli ara dönüşünde ilk 11'de olacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Davinson Sanchez'in yerine Bodrum deplasmanında forma giyecek olan Danimarkalı stoper, formaya talip olduğunu göstermek istiyor. Bireysel antrenmanlarına hız veren oyuncu, Danimarka Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde sahaya çıkmaya hazırlanırken dönüşte erken gelip antrenman kaçırmamak hedefinde.