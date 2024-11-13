GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un Osimhen planı

Performansı ile herkesi ayağa kaldıran Victor Osimhen'in transferi için G.Saray dört bir koldan çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımın, Mauro İcardi'nin sakatlanması sonrasında Samsun maçında yükünü çeken Nijeryalı oyuncunun bonservisi ile alınması için yönetim, Napoli ile ilk teması kurdu.

25 yaşındaki futbolcunun transferi için Napoli kulübü 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini isterken yönetim bu astronomik ücreti karşılayabilmek için sponsorlarla görüşmelerine hız verdi. Somut adımlar atmak amacıyla önce sponsorlarla masaya oturan sarı-kırmızılı yönetim, 4 farklı şirket ile dev anlaşma için şartları konuştu.

Galatasaray cephesi, yıldız santrforun transferi için İtalyan kulübüne yeni bir teklif yaparak fiyatı düşürmek isterken oyuncunun taraftar ile kurduğu bağ ve kulüple olan uyumu nedeniyle de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim ise sponsorlarla görüşüp 65 milyon Euro'luk teklif ile Napoli karşısına çıkacak.

'ŞAMPİYON OLMADAN GİTMEM'

Victor Osimhen'in ocak ayında ayrılması da söz konusu. Bu tehlike sık sık dillendirilirken yönetim-Okan Buruk ve Osimhen üçgeninde yapılan görüşmede oyuncu kalacağının garantisinde bulunurken "Şampiyon olmadan gitmem" mesajını verdi.

45 NUMARADAN YÜZDE 46 KATKI

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ı son dönemde Victor Osimhen taşıyor. Nijeryalı forvetin sahada olduğu 9 maçta Cimbom 26 kez ağları sarsarken bu gollerin yüzde 46'sında 45 numaralı yıldız oyuncunun imzası var. 8 gol atıp 4 asist yapan Osimhen lig ve Avrupa'da oynadığı 9 maçta 12 gollük skor katkısında bulundu. Ortalama 53 dakikada bir tabelayı değiştiren Osimhen'in sakatlandığı Kasımpaşa maçında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, Osimhen'den yoksun gittiği RFS deplasmanında da 2-2'lik beraberliğe razı oldu.