Gio hakkını kullanmıyor!

Ligde milli araya zirvenin 10 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yedek kulübesinden oyuna müdahaleleri, değişikliklerdeki tercihleri tartışma konusu.Beşiktaş'ın ligde oynadığı 11 maçın 6'sında 5 oyuncu değişikliği yapmayan Gio, Avrupa Ligi'nde de 3 kez aynı durumu ortaya çıkardı. Süper Kupa Finali'nde 4 değişiklik yapan 49 yaşındaki teknik adam, bugüne dekBu süreçte Chamberlain ve Emrecan Terzi hiç görev almazken, Salih Uçan, Can Keleş, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayyip Talha Sanuç gibi isimlerin oyunda kalma süresi 100 dakikayı dahi bulmadı.Van Bronckhorst, Başakşehir maçının ardından özel işleri nedeniyle ülkesine gitti. Hollandalı hocanın yokluğunda dün siyahbeyazlı takımı yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel çalıştırdı.Siyah-beyazlılardaen çok tartışılan oyunculardan olan Joao Mario'nun oyuna etkisi, bulduğu süreye göre sınırlı kaldı.Beşiktaş, Galatasaray derbisinde ise rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Tecrübeli isim, 11 kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirirken 688 dakikada sadece 1 asist yapabildi.