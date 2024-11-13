İşte Osimhen planı

Performansı ile herkesi ayağa kaldıran Victor Osimhen'in transferi için G.Saray dört bir koldan çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımın, Mauro İcardi'nin sakatlanması sonrasında Samsun maçında yükünü çeken Nijeryalı oyuncunun bonservisi ile alınması için yönetim, Napoli ile ilk teması kurdu.yönetim bu astronomik ücreti karşılayabilmek için sponsorlarla görüşmelerine hız verdi. Somut adımlar atmak amacıyla önce sponsorlarla masaya oturan sarı-kırmızılı yönetim, 4 farklı şirket ile dev anlaşma için şartları konuştu. G.Saray cephesi, yıldız santrforun transferi için İtalyan kulübüne yeni bir teklif yaparak fiyatı düşürmek isterken oyuncunun taraftar ile kurduğu bağ ve kulüple olan uyumu nedeniyle de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.Victor Osimhen'in ocak ayında ayrılması da söz konusu.Yönetim, sponsorlarla temaslarını kurarken oyuncunun transferi için Okan Buruk da sık sık nabız yokluyor. Tatıl için İtalya'ya giden başarılı teknik adamın, Osimhen transferi ile ilgili de Napoli idarecileri ile bir görüşme yapacağı iddia edildi.