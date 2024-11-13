İşte Osimhen planı

Performansı ile herkesi ayağa kaldıran Victor Osimhen'in transferi için G.Saray dört bir koldan çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımın, Mauro İcardi'nin sakatlanması sonrasında Samsun maçında yükünü çeken Nijeryalı oyuncunun bonservisi ile alınması için yönetim, Napoli ile ilk teması kurdu. 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Napoli kulübü 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini isterken
yönetim bu astronomik ücreti karşılayabilmek için sponsorlarla görüşmelerine hız verdi. Somut adımlar atmak amacıyla önce sponsorlarla masaya oturan sarı-kırmızılı yönetim, 4 farklı şirket ile dev anlaşma için şartları konuştu. G.Saray cephesi, yıldız santrforun transferi için İtalyan kulübüne yeni bir teklif yaparak fiyatı düşürmek isterken oyuncunun taraftar ile kurduğu bağ ve kulüple olan uyumu nedeniyle de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim ise sponsorlarla görüşüp 65 milyon Euro'luk teklif ile Napoli karşısına çıkacak.
'ŞAMPİYON OLMADAN GİTMEM'
Victor Osimhen'in ocak ayında ayrılması da söz konusu. Bu tehlike sık sık dillendirilirken yönetim-Okan Buruk ve Osimhen üçgeninde yapılan görüşmede oyuncu kalacağının garantisinde bulunurken "Şampiyon olmadan gitmem" mesajını verdi.
OKAN BURUK İTALYA'DA
Yönetim, sponsorlarla temaslarını kurarken oyuncunun transferi için Okan Buruk da sık sık nabız yokluyor. Tatıl için İtalya'ya giden başarılı teknik adamın, Osimhen transferi ile ilgili de Napoli idarecileri ile bir görüşme yapacağı iddia edildi.