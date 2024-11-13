Mayıslar İcardi’nin!

Tottenham maçının 85. dakikasında sakatlanan ve sağ ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi, milli arada ülkesi Arjantin'e gitti.31 yaşındaki santrforun gelecek hafta ameliyat olması planlanıyor.gözüyle bakılan Arjantinli futbolcu, mayıs ayında sahalara döneceğine inanıyor.G.SarayTakım Doktoru Yener İnce, İcardi'nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerinin altını çizerken Samsun maçı öncesi ve sonrası sahaya çıkmasını eleştirenlere ise şu yorumu yaptı:Bu sezon Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in gerisinde kalan Victor Nelsson, milli ara dönüşünde ilk 11'de olacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşenDanimarkalı stoper, formaya talip olduğunu göstermek istiyor. Bireysel antrenmanlarına hız veren oyuncu, Danimarka Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde sahaya çıkmaya hazırlanırken dönüşte erken gelip antrenman kaçırmamak hedefinde.Galatasaray'da Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün 13.30'da RAMS Park'ta gerçekleşecek. Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, üyelere bilgilendirmede bulunacak.