Pazarlık yok isteyen çok!

Napoli sonrasında yolu İstanbul'a düşen Victor Osimhen, G.Saray'daki golleri ile yeniden Avrupa piyasasının radarındaki isim oldu. Nijeryalı oyuncu için Avrupa devleri, İtalyan kulübünün nabzını ölçerken Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna,'a çok özel açıklamalarda bulundu. 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan futbolcunun geleceği ile ilgili net ifadeler kullanan Manna, "Napoli takımı pazarlık yapmayı düşünmüyor, bu konuda kapımız kapalı.Osimhen'i isteyen çok takım var. Bu parayı ödemeye hazırlar.Napoli ise böyle bir durumda Galatasaray'a ocak ayında sadece kiralama sözleşmesini feshetmek için bir rakam ödemek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.İtalyan ekibi, Osimhen için teklifleri beklerken G.Saray'ın ezeli rakibi F.Bahçe de yakın takipte. Sarı-lacivertli yetkililer, Napoli kulübünün adımlarına göre hareket etme kararı alırken süreci de yakından izliyor.