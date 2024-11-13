Penaltıların röntgenini çektik

Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken zirve yarışında lider G.Saray ile takipçisi F.Bahçe arasında 'Yapı' üzerinden atışmalar sürüyor. Hakem hataları, verilen- verilmeyen 'fauller' ve 'penaltılar', iki camia arasında tansiyonu yükseltiyor. Bu sezon geçilen 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' de ofsayt tartışmalarını bitirmezken bu kez de 'penaltı' konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.lehte ve aleyhte çalınan penaltılara mercek tuttu.Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 2 kez beyaz noktaya geldi.Hakemler, Aslan'a 6 penaltı çalarken 5'ini kalesinde gördü,Galatasaray; Brest ve Las Palmas ile birlikte Avrupa'nın majör liglerinde aleyhine en çok penaltı verilen ekibi durumunda.Oynadığırakiplerine2 defa beyaz noktagösterildi, tamamıgolle sonuçlandı.Beşiktaş 5 kez geldiği beyaz noktadan eli boş dönmedi, 1 defa da aleyhte karar verildi.Trabzonspor penaltıdan 4'te 4 başarı sağlarken, rakibi ise 2'de 0 ile karavana yaptı.Galatasaray'ın son oynanan Samsunspor maçında aleyhine iki penaltı çalındı. Beyaz noktaya gelen Ntcham ve Bennasser, kaleci Fernando Muslera'yı avlarken sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazandı.Kazanılan penaltıyı gole çevirme konusunda Beşiktaş'tan Ciro İmmobile zirvede.Samsunspor'un orta sahası Olivier Ntcham ise kullandığı 4 penaltının 3'ünde başarılı olamadı. 2'sini dışarıya atarken, 1'inde kaleciyi geçemedi.