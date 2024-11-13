Ronaldo’nun aklı bin golde

Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'nun verdiği Quinas de Platina (En iyi futbolcu) ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü yıldız, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde bacaklarımın bana neler sunacağını görmek için sabırsızlanıyorum.ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu ünvanını taşıyan 39 yaşındaki Ronaldo'nun şu an itibarıyla 908 golü bulunuyor.