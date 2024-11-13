Son dakika: Galatasaray’dan Jovic takibi!

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna golcü transferi hedefleyen Galatasaray'da çalışmalar başladı.

Mauro İcardi'nin talihsiz sakatlığı sonrası çalışmalarını hızlandıran Aslan'da Luka Jovic ismi gündeme geldi. Milan'da forma giyen Sırp forvetin son sakatlık durumu ve performansı mercek altına alındı.

İtalya basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın ara transferde Jovic için hem oyuncu hem de Milan'la temasa geçeceği kaydedildi.

OCAK AYINDA GÖRÜŞECEKLER

Milan'la sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayında yeni bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.

Ayrıca sözleşmesinin son 6 ayında istediği kulüple görüşme şansı da olan Jovic'in Galatasaray alternatifine yakın durduğu ve ocak ayında görüşmelerin başlayabileceği öne sürüldü. 27 Eylül'den bu yana sakatlığı olan tecrübeli yıldızın iyileştiği ve Sırbistan Milli Takımı aday kadrosuna davet edildiği ifade edildi.

İTALYA'DA KAFALAR KARIŞTI

Çizme basınında Luka Jovic'in Milan'ın son oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı Cagliari maçında Luka Jovic'in kadroya alınmaması herkesi şaşırttı. Sırbistan Milli Takımı'nda aday kadroya davet edilen Jovic'in sakatlığını atlatmasına rağmen Milan'da kadroda olmaması eleştiri aldı.

Jovic, Sırbistan'ın 15 Kasım'da İsviçre ve 18 Kasım'da Danimarka ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için kadroya alındı.

FONSECA'DAN AÇIKLAMA

Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca, Luka Jovic ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Basın toplantısında konuşan Fonseca, "Luka Jovic'in sakatlık sonrası fiziksel olarak toparlanma sürecine ihtiyacı var. Şu anda o süreçte. Luka Jovic beğendiğimiz, iyi bir futbolcu" ifadelerini kullandı. Takvim