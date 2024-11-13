Son dakika: Real Madrid Davinson Sanchez’i istiyor! Militao’nun yerine...

Galatasaray'ın başarılı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon gösterdiği harika performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Bola VIP adlı siteye göre, Eder Militão'nun sakatlanarak sezonu kapatması sonrası hızlı bir şekilde stoper arayışlarına başlayan İspanyol devi Real Madrid, Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı savunmacısını transfer listesinin ön sırasına yazdı. Önemli bilgilerin yer aldığı haberin detayında şu ifadelere yer verildi:

OLMA İHTİMALİ ÇOK UZAK DEĞİL

"Carlo Ancelotti'nin savunma bölgesindeki kilit isimlerinden biri olan Militão'nun sakatlanarak sezonu kapatması sonrası Real Madrid, Ocak transfer döneminde stoper takviyesi yapma kararı aldı. İspanyol ekibinin listesinin üst sıralarında bu sezon Galatasaray forması altında çok iyi performans sergileyen Davinson Sanchez de yer alıyor. Bu transferin gerçekleşme ihtimali çok uzak görünmüyor. Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'nın Uruguay ve Ekvador maçlarına odaklanmış durumda."

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

28 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, deneyimli stoperi 2023 yılının Eylül ayında Tottenham'a 9,5 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etmişti. Sánchez, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı 12 resmi maçta 1.044 dakika giydi. Başarılı oyuncu bu süre içinde 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre, başarılı stoper Davinson Sánchez'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

İspanyol basını da Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez'in gösterdiği performansla ilgili haberler yapmaya devam ediyor. Yapılan haberlerde Kolombiyalı stoperin Türkiye'nin en iyi savunmacısı olduğu dile getiriliyor. Sporx