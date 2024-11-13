TFF’ye sağlık desteği

Medicana Sağlık Grubu, yapılan anlaşmayla Türkiye erkek ve kadın milli futbol takımlarının resmi sağlık sponsoru oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ile davetliler katıldı. Başkan Hacıosmanoğlu,Bunu bugün bu şartlarda yaptık ama bir dahaki anlaşmayı umarım daha iyi şartlarda yaparız" dedi. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ise "Bu sponsorluktan öte taşın altına elimizi soktuğumuz bir operasyon" şeklinde konuştu. İmza töreninin ardından Başkan Hacıosmanoğlu, Hüseyin Bozkurt'a 10 numaralı milli takım formasını hediye etti ve günün anısına toplu fotoğraf verildi.