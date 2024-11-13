TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da düğmeye basıldı

Süper Lig'de kötü gidişatı durdurmak için ilk adımı atan ve 4 oyuncuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş'in katıldığı zirve gerçekleştirildi. Devre arasında yapılacak transferleri netleştirmek ve yol haritası çizmek için yapılan fikir alışverişinde gönderilecek isimler de masadaydı. Bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Denswil'in ardından birkaç ismin daha devre arasında teklif gelmesi halinde gönderilmesi planlandı. Ayrıca bazı oyuncuların ise ara dönemde kiralık olarak ayrılması gündemde olacak.

GELENLER İLK 11'E

Toplamda 5-6 isimle devre arasında yolların ayrılması planlanırken bu futbolcuların yerine ilk 11 seviyesinde takviye yapılacak. Stoper, bek, orta saha, kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına oyuncu isteyen Şenol Güneş, listesini yakın bir zamanda yönetime iletecek.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan bordo-mavililer bugün sahaya dönüyor. Lige Adana Demirspor maçı ile başlayacak olan Fırtına bu karşılaşma için kolları bugün sıvayacak. Çok sayıda oyuncusu milli takıma giden Trabzonspor, bu süreçte altyapıdan da takviyeler yapacak.

