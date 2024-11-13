Türkiye Kupası 4. tur programı belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur programı açıklandı.Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak, galip gelen 29 takım kupada üst tura adını yazdıracak.13.00 Iğdır FK-Muşspor13.30 T.Bandırma-Karacabey Bld.15.30 Antalyaspor-K.Sinop18.00 A.Demirspor-Sebat Gençlik20.30 Samsunspor-52 Ordu13.00 Alanyaspor-Fethiyespor13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Bld.13.30 Yeni Mersin İY-Kırklareli13.30 Sincan Bld. Ankara-Etimesgut B.13.30 Amed-Adana 01 FK13.30 1461 Trabzon-Kırıkkale FK13.30 Gençlerbirliği-Bld. Kütahya13.30 Anadolu Üniv-Bucaspor 192813.30 24Erzincan-Karaköprü Bld13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK13.30 İstanbulspor-Alanya 122113.30 Menemen FK-Elazığspor13.30 F.Karagümrük-Sarıyer13.30 İskenderun-Tire 202115.30 Karşıyaka-Ankaragücü18.00 Konyaspor-Kepezspor20.30 Bursaspor-Vanspor13.00 Ümraniye-Isparta 3213.30 Ankara Demir-Kastamonu13.30 Keçiörengücü-B.Yeni Çarşı13.30 Karaman FK-Esenler Erok15.30 Hatayspor-Osmaniye18.00 Ç.Rizespor-Silivrispor20.30 Gaziantep FK-Batman Petrol