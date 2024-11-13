Türkiye Kupası 4. tur programı belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur programı açıklandı. Müsabakalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak ve A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak. 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den 9 ve Nesine 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek.
Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak, galip gelen 29 takım kupada üst tura adını yazdıracak.
İŞTE 4. TUR MÜSABAKALARI
3 ARALIK SALI:
13.00 Iğdır FK-Muşspor
13.30 T.Bandırma-Karacabey Bld.
15.30 Antalyaspor-K.Sinop
18.00 A.Demirspor-Sebat Gençlik
20.30 Samsunspor-52 Ordu
4 ARALIK ÇARŞAMBA:
13.00 Alanyaspor-Fethiyespor
13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Bld.
13.30 Yeni Mersin İY-Kırklareli
13.30 Sincan Bld. Ankara-Etimesgut B.
13.30 Amed-Adana 01 FK
13.30 1461 Trabzon-Kırıkkale FK
13.30 Gençlerbirliği-Bld. Kütahya
13.30 Anadolu Üniv-Bucaspor 1928
13.30 24Erzincan-Karaköprü Bld
13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK
13.30 İstanbulspor-Alanya 1221
13.30 Menemen FK-Elazığspor
13.30 F.Karagümrük-Sarıyer
13.30 İskenderun-Tire 2021
15.30 Karşıyaka-Ankaragücü
18.00 Konyaspor-Kepezspor
20.30 Bursaspor-Vanspor
5 ARALIK PERŞEMBE:
13.00 Ümraniye-Isparta 32
13.30 Ankara Demir-Kastamonu
13.30 Keçiörengücü-B.Yeni Çarşı
13.30 Karaman FK-Esenler Erok
15.30 Hatayspor-Osmaniye
18.00 Ç.Rizespor-Silivrispor
20.30 Gaziantep FK-Batman Petrol