BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Can Keleş

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta 96 milyon TL'lik hayal kırıklığı yaşanıyor. Son haftalarda Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un oyun ve oyuncu tercihleri tartışma konusu oldu. Son üç maçta galibiyete hasret kalan Siyah-Beyazlı ekip, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Yaz transfer döneminde 2,75 milyon euro (96 milyon 250 bin TL) bonservis bedeli karşılığında Can Keleş'i kadrosuna katan Beşiktaş, 23 yaşındaki genç yeteneğe sadece 3 karşılaşmada 19 dakika süre verdi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kartal'da Hollandalı teknik adamın, ödenen yüksek bonservis bedeline rağmen genç yıldıza sadece 3 karşılaşmada 19 dakika süre verilmesi Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini topladı. 23 yaşındaki genç oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 2,75 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılmasına rağmen çok az süre bulan genç yetenek, büyük hayal kırıklığı yarattı. (Sporx)