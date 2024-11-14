BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst’un Salih Uçan planı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst sezonun geride kalan bölümünde Salih Uçan'ı adeta kulübede unuttu. Jean Onana dahil olmak üzere orta sahada birçok isme şans tanıyan siyah-beyazlı hoca, Salih'e hiçbir maçta ilk 11'de görev vermedi.



Deneyimli futbolcu geride kalan 19 resmi maçta sadece 48 dakika oynadı. Salih Uçan 19 maçın 10'unda çok kısıtlı süre şans bulmasına rağmen 1 gol, 1 asiste imza attı. Salih, Rams Başakşehir'le oynanan son maçta 85. dakikada oyuna dahil olmasına karşın Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica'ya verdiği gollük paslarla dikkat çekmişti. Kartal'da yeni transfer Joao Mario ise 13 resmi maçta 843 dakika süre almasına karşın 1 asist yapabildi.

Hücumda yaşanan üretkenlik sorununa çare arayan teknik patron Giovanni van Bronckhorst'un milli aradan sonra Salih Uçan'a daha fazla süre vermenin planlarını yaptığı belirlendi. Hollandalı teknik adamın Salih'i beğendiği ve sıradaki Göztepe maçıyla başlayarak tecrübeli futbolcudan daha çok yararlanmaya çalışacağı kaydedildi. Salih Uçan sezon başında 2+1 yıllık sözleşme yeniledi. Başarılı futbolcu birçok kulübün transfer gündemine gelmesine rağmen kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye karar vermişti. (Milliyet)